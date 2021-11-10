Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
10.11.2021 13:56
Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası sebebiyle UEFA'ya yaptığı başvuru geçerli sürede yapılmadığı için değerlendirmeye alınmadı. 1-1'lik maç sonucu tescil edildi.
UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılması gerektiğini belirtti. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kural hatasını 24 saat içinde bildirmediği için başvurusu değerlendirmeye alınmadı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti. Karşılaşmada 90+1'de gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılması gereken Lokomotiv Moskova oyuncusu Dmitri Jivoglyadov, mücadeleye devam etti.
Galatasaray, hakem Sandro Schärer'ın kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu ve hükmen galibiyet, eğer kabul edilmezse maçın tekrarlanmasını istedi. Ancak başvuru değerlendirmeye alınamdı.
Son Dakika 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi 13:28 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde 12:52 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:54 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi 11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor