NBA'de Los Angeles Clippers Golden State Warriors'ı mağlup etti - Son Dakika
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NBA'de Los Angeles Clippers Golden State Warriors'ı mağlup etti

NBA\'de Los Angeles Clippers Golden State Warriors\'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-125 mağlup etti. Clippers, bu sezon 36. galibiyetini elde etti. Clippers'ta James Harden 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Paul George 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist; Norman Powell 21 sayı ve Ivica Zubac da 13 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadı.

15.02.2024 10:37
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-125 mağlup etti.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Clippers, üç çeyrek geride götürdüğü mücadelenin son 5 dakikasında vites artırarak bu sezon 36. galibiyetine uzandı.

Clippers'ta James Harden 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Paul George 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist; Norman Powell 21 sayı ve Ivica Zubac da 13 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Stephen Curry'nin 41 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadığı Warriors'ta Brandin Podziemski 25 sayı, 7 ribaunt, 8 asist; Jonathan Kuminga ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle salondan ayrıldı.

Davis ve Hachimura, Lakers'ta 21 yıl sonra ilke imza attı

Utah Jazz'ı deplasmanda 138-122 yenen Los Angeles Lakers'ta 2003 yılından bu yana ilk kez iki oyuncu aynı maçta 35 sayı barajını geçti.

Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisinden sonra Jazz karşısında Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 36 sayı, 2 ribauntla takımlarını sırtladı.

Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 asist, 4 ribaunt; D'Angelo Russell da 11 sayı, 9 ribaunt, 17 asistle oynadı.

Jazz'da Collin Sexton 18 sayı, 3 asist, Jordan Clarkson 17 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Lauri Markkanen 16 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'a 121-113 yenildi.

Grizzlies'te GG Jackson 20 sayı, 9 ribaunt; Luke Kennard 19 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve Jaren Jackson Jr. 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Dillon Brooks'un 19 sayı, 10 ribaunt ve Amen Thompson'ın 19 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta ise Aaron Holiday 19 sayı, 2 ribauntluk katkı sağladı.

Sonuçlar

Orlando Magic- New York Knicks: 118-100

Charlotte Hornets- Atlanta Hawks: 122-99

Philadelphia 76ers- Miami Heat: 104-109

Boston Celtics- Brooklyn Nets: 136-86

Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls: 108-105

Toronto Raptors- Indiana Pacers: 125-127

Memphis Grizzlies- Houston Rockets: 121-113

New Orleans Pelicans- Washington Wizards: 133-126

Dallas Mavericks- San Antonio Spurs: 116-93

Phoenix Suns- Detroit Pistons: 116-100

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 122-138

Denver Nuggets- Sacramento Kings: 98-102

Golden State Warriors- Los Angeles Clippers: 125-130

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de Los Angeles Clippers Golden State Warriors'ı mağlup etti - Son Dakika

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