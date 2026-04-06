Lucescu'nun Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lucescu'nun Sağlık Durumu Kritik

Lucescu\'nun Sağlık Durumu Kritik
06.04.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, antrenman sırasında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.

MİLLİ takım antrenmanı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, konuyla ilgili bir açıklama yapan Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, tecrübeli teknik adamın durumunun kritik olduğunu söyledi.

Milli takım antrenmanı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Cuma günü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde kalp krizi geçiren tecrübeli spor adamı Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete açıklamalar yaptı.

80 yaşındaki usta teknik adamın sağlık durumu hakkında konuşan Bakan Rogobete, teknik direktörün rahatsızlığının nasıl gelişeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da, sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu; yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu kötüleşti" dedi.

Lucescu'nun rahatsızlığının seyrine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Bakan, "Tıbbi teşhis hakkında yorum yapmak veya tahminde bulunmak benim için zor," diyerek teknik direktörün yoğun bakımda tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nin resmi açıklamasına göre ise, Mircea Lucescu'nun durumu Pazar gecesi kötüleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın Cumartesi akşamından beri tekrarlayan kalp ritim bozukluğu atakları geçirdiğini ve bu ataklara ilk müdahalenin kardiyoloji bölümünün acil ekibi tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak Pazar gecesi, kalp ritim bozuklukları şiddetlendiği ve tedaviye yanıt vermez hale geldiği; bu da acil olarak yoğun bakım ünitesine nakledilmeyi gerektirdiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Mircea Lucescu, Kalp Krizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucescu'nun Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:24:04. #7.12#
SON DAKİKA: Lucescu'nun Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.