Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı - Son Dakika
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Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı

26.07.2022 23:50
Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, futbola başladığı ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu.

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, futbola başladığı ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu.

İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Suarez, yeni adresini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurdu.

Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirten Uruguaylı santrfor, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti.

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.

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Kaynak: AA

Atletico Madrid, Luis Suarez, Nacional, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı - Son Dakika

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