Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirten Uruguaylı santrfor, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Atletico Madrid, Luis Suarez, Nacional, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştı - Son Dakika

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