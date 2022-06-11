Lüksemburg-Türkiye maçından notlar

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Enes Ünal ve Cenk Özkaçar maç kadrosunda yer almadı.

Servet Yardımcı tribünde

A Milli Takımın, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile takip etti.

Türk taraftarlardan büyük destek

Lüksemburg'daki 9 bin 386 kişilik Lüksemburg Stadı tamamen doldu. Tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Türk taraftar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.