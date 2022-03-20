Lütfü Savaş: "MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu" - Son Dakika
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Lütfü Savaş: "MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu"

20.03.2022 00:58
Lütfü Savaş: "MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

D-Smart'ın sevilen programı Futbol Smart, Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı ağırladı. Lütfü Savaş yayın ihalesinden, çok konuşulan hakem operasyonuna kadar bir çok konuda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yayın ihalesi konusu ile ilgili görüşlerini bildiren Savaş, "Yayın ihalesi süreci bir hayli uzadı. Şu an mevcut yayıncı kuruluş geri adım atmış gibi görünüyor. TRT de yine geriye çekilmiş gibi görünüyor ama zamanında maçları ben TRT'de izlerdim. Yine TRT'nin maçları almasını isterim. Bu durumun kulüpler için de daha iyi olacağını düşünüyorum" diye yorumladı.

"MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), 13 hakem hakkında aldığı karara değinen Başkan Savaş, "MHK bence yanlış bir zamanlamaya imza attı. Açıkcası bu operasyon yazın yapılsa daha iyi olurdu. Geçtiğimiz günlerde tesadüfen şu an aktif olarak hakemlik kariyerine devam eden bir arkadaşımızla sohbet etme şansım oldu. Mevcut hakemler de durumdan memnun değilller. Bu operasyon bu yıl sonunda yapılsaydı daha doğru olurdu" şeklinde konuştu.

"Hatayspor olarak, önümüzdeki yılların planlamasını da yapıyoruz"

Yayın ihalesi şartlarının değişmesi durumunda, özellikle Anadolu ekiplerinin durumdan olumsuz etkileneceği yönündeki görüşler hakkında yorum yapan Lütfü Savaş, "Yayın ihalesindeki sıkıntılar nedeniyle tüm kulüpler gibi bizim de gelirimiz düşecek gibi görünüyor. Fakat biz bu durumu da hesap ederek planlama yapıyoruz. Önümüzdeki yılın değil sadece, birkaç yılın planlamasını yapıyoruz. Bu konuda doğru ve sağlıklı adımlar attığımızı söyleyebilirim" dedi.

"Kulüplerimiz hata yaptığını kabul etmeli"

Türk ekiplerinin, Avrupa kupalarına katılım puanları hakkında konuşan Savaş, "Avrupa kupalarına katılımlarda önümüzdeki yıllarda zorluk yaşayacağız gibi görünüyor. O yüzden bugünden başlayıp kulüplerimiz şimdiye dek hata yaptığını kabul etmeli ve uzun vadeli adım atmalılar. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Yoksa önümüzdeki yıllarda bugünleri de ararız" ifadelerini kullandı.

"Milli takımımızın Portekiz'i eleyebileceğini düşünüyorum"

Başkan Savaş, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off mücadelesinde Portekiz ile yapacağı maç ile alakalı düşüncelerini ise "Milli takımımızın Portekiz'den çok da aşağı kalır yönü olduğunu düşünmüyorum. Kadro kalitemiz bence Portekiz'le baş edecek düzeyde. Zorlu bir deplasmanda oynayacağız ama ben şansımızın olduğunu düşünüyorum" şeklinde yorumladı.

"Arda Güler için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği hakkında da düşüncelerini dile getiren Savaş, "Arda Güler tabii ki çok değerli bir oyuncu. Tüm kamuoyu onu elbet daha fazla sahada görmek istiyor. Lakin Fenerbahçe kulübünün ve teknik heyetinin doğru bir planlaması olduğunu düşünüyorum. Arda yıllar içerisinde daha iyi bir noktaya gelecektir ama onu şu an çok yıpratmamalıyız. Arda ile ilgili sürecin doğru yönetildiğini söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

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Lütfü Savaş, Hatayspor, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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