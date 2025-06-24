İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncumuz Kenan Yıldız için yeni sözleşme teklif etme hazırlığında.
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon euro yapmayı teklif etti.
İtalyan devi ile bu sezon toplamda 50 maçta forma giyen genç yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol ve 8 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme - Son Dakika
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