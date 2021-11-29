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Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı - Son Dakika

Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı

29.11.2021 11:16
Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Hacılar Erciyesspor-Gültepespor maçı sonrasında çıkan olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Hacılar Erciyesspor-Gültepespor maçı sonrasında çıkan olaylar güçlükle yatıştırıldı. İki takım oyuncu ve taraftarları arasında yaşanan gerginlik sırasında tekme ve yumrukların da kullanıldığı görüldü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan 5. Hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Argıncık 1 Nolu Saha'da Gültepespor'u 4-2 mağlup etti. Maç içinde yaşanan küçük gerginlikler maç sonu ise kavgaya dönüştü. Hacılar Erciyessporlu bir oyuncunun kendilerine küfür ettiğini iddia eden Gültepesporlu oyuncuları yatıştırmak mümkün olmadı. Bir ara tekme ve yumrukların da konuştuğu olaylar, güçlükle engellendi.

Sahada bulunan polis ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden engellenen olaylar, yaklaşık 45 dakika sürdü. - KAYSERİ

Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı
Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı

Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maç sonu çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı - Son Dakika Spor


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