Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Go Ahead Eagles ile Zwolle arasında oynanan karşılaşma, deplasman tribününde yaşanan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Maç öncesi yaşanan kriz dikkat çekti.
Zwolle taraftarlarının yüzlerindeki maskeleri çıkarmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Kurallar gereği maskelerin çıkarılmaması, maçın başlamasını engelledi.
Yaşanan gelişmeler sonrası polis ekipleri devreye girdi. Yaklaşık yarım saat süren gecikmenin ardından deplasman tribünü boşaltıldı.
Tribünün boşaltılmasının ardından karşılaşma kontrollü şekilde başlatıldı. Olay, Hollanda futbolunda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
