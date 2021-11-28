Madalya için ter döktüler

Malatya'da Bölgesel İl İlçe Karmalar Kros Ligi 1. kademe 2. bölge yarışmaları yapıldı.
Yeni Malatya Stadyumu yanındaki atletizm alanında gerçekleştirilen Bölgesel İl İlçe Karmalar Kros Ligi 1. kademe 2. bölge yarışmalarına 100'e yakın sporcu katıldı. Değişik kategorilerde gerçekleştirilen Bölgesel İl İlçe Karmalar Kros Ligi 1. kademe 2. bölge yarışmalarında sporcular madalya almak için ter döktüler.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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