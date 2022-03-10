Madalyalı Sporculardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret - Son Dakika

Katıldıkları turnuvalarda üstün başarı elde eden Pursaklar Belediye Spor Kulübü bünyesindeki genç sporcular, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Spora ve sporcuların gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçeye yeni spor kompleksleri kazandıran Başkan Ertuğrul Çetin önderliğindeki Pursaklar Belediyesi, yapmış olduğu yatırımların meyvesini her geçen gün toplamaya devam ediyor.

Kırıkkale'de düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Erkekler 55 kg da 3.olan Ali Uğurlu, Kadınlar 40 kg da 3.olan Leyla Şanal ve Antalya'da düzenlenen 9.Taekwondo Uluslararası Açık Turnuvasında 3.olan Muhammet Mustafa Karakoç, Başkan Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

"Sporcularımız bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor"

Pursaklar'ın genç sporcularının her gün yeni başarıya imza attığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sporcularımız, her geçen yeni başarılar elde ederek bizlere büyük gurur yaşatmaya devam ediyor. İlçemizde sportif anlamda birçok yatırıma devam ediyoruz. İlçemize yeni spor salonları kazandırıyor, sporcularımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Sporcularımız da ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları galibiyetlerle bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularımızdan Halter Şampiyonası'nda 3. Olan Ali Uğurlu Leyla Şanal ve 9.Taekwondo Uluslararası Açık Turnuvasında Yıldız Kategorisinde Muhammet Mustafa Karakoç 3.olan genç kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Pursaklar'ı gururla temsil eden sporcular, elde ettikleri başarıyı Başkan Ertuğrul Çetin'le paylaşırken desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - ANKARA