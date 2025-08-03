Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncularından biri olan James Maddison, Newcastle United ile oynanan maçta talihsiz bir olay yaşadı.
Takımının Newcastle United ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 75. dakikada oyuna giren Maddison, maçın son anlarında dizinden bir sakatlık yaşadı. Acılar eşliğinde yerde kalan İngiliz oyuncu, sedye eşliğinde 86. dakikada kenara geldi ve yerini Min-Hyeok Yang'a bıraktı.
İngiliz ekibini çalıştıran Thomas Frank, Maddison'ın yaşadığı sakatlık hakkında konuştu. Frank, yaptığı açıklamada, " James Maddison'ın sakatlığı kötü görünüyor. Gerçekten de çok acımasız bir andı." sözlerini sarf etti.
James Maddison, geride bıraktığımız sezonda da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kötü günler geçirmişti. Deneyimli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Son Dakika › Spor › Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı - Son Dakika
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