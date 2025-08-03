Maddison\'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı

Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncularından biri olan James Maddison, Newcastle United ile oynanan maçta talihsiz bir olay yaşadı.

SEDYEYLE OYUNDAN ALINDI

Takımının Newcastle United ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 75. dakikada oyuna giren Maddison, maçın son anlarında dizinden bir sakatlık yaşadı. Acılar eşliğinde yerde kalan İngiliz oyuncu, sedye eşliğinde 86. dakikada kenara geldi ve yerini Min-Hyeok Yang'a bıraktı.

''SAKATLIĞI KÖTÜ GÖRÜNÜYOR''

İngiliz ekibini çalıştıran Thomas Frank, Maddison'ın yaşadığı sakatlık hakkında konuştu. Frank, yaptığı açıklamada, " James Maddison'ın sakatlığı kötü görünüyor. Gerçekten de çok acımasız bir andı." sözlerini sarf etti.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE UZUN SÜRE YOKTU

James Maddison, geride bıraktığımız sezonda da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kötü günler geçirmişti. Deneyimli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.