Maguire'ın Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maguire'ın Sözleşmesi Uzatıldı

07.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

İngiltere ekibi Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da ifade edildi.

Maguire, Sheffield United, Hull City, Wigan ve Leicester City'de oynadıktan sonra 2019'da Manchester United'a transfer oldu.

İngiliz milli futbolcu, Manchester United kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı.

Kaynak: AA

Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maguire'ın Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:15:48. #7.12#
SON DAKİKA: Maguire'ın Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.