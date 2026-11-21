Mahmut Bozteke, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahmut Bozteke, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda erkekler K44 63 kilogram finalinde İsrailli Adnan Milad'ı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Muju'da düzenlenen şampiyonada Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu Bozteke, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda İsrailli rakibini 2-0 yenen Mahmut Bozteke dünya şampiyonu oldu.
Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde İsrail'den Adnan Milad'ı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Daha önce Avrupa şampiyonlukları bulunan Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu Mahmut Bozteke, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: İHA
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