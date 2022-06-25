Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız 'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris 'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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