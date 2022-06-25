Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu

25.06.2022 12:31
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.

Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu.

Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.

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Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazandı. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazandı.
Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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