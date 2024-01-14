Malatya\'da köpek maçın durmasına neden oldu

Malatya'da 1. Amatör Küme Ligi'nde Konakspor ile Darendespor arasında oynanan karşılaşmada sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu.

Malatya 1. Amatör Küme Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları oynanırken, Yeşilyurt'taki Konakspor ile Darendespor müsabakasının 60. dakikasında sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, görevlilerin köpeği sahadan çıkarması sonrası devam etti. - MALATYA