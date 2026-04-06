Malatya\'da Kriket Bölge Şampiyonası Tamamlandı

Malatya'da düzenlenen Kriket Bölge Şampiyonası, yoğun katılım ve çekişmeli müsabakaların ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Kriket Bölge Şampiyonası, 31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Yeşiltepe 1, 2 ve 3 nolu sahalarda gerçekleştirildi. Organizasyona farklı illerden 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 okul takımı ve 390 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde ilk dört sırayı elde eden takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - MALATYA