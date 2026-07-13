Malatya Yeşilyurt Spor 2026-2027 Sezonuna Başladı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Spor 2026-2027 Sezonuna Başladı

Malatya Yeşilyurt Spor 2026-2027 Sezonuna Başladı
13.07.2026 22:09
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Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına ilk antrenmanla başladı. Teknik ekip, oyuncuları değerlendiriyor.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Ak yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanında 18 futbolcu ile performans değerlendirmesi için davet edilen 4 deneme oyuncusu katıldı.

Yeni sezon mesaisine başlayan sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet oyuncuların performanslarını yakından takip etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkların teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde devam edeceği belirtilerek, "Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü olarak; yeni sezonda mücadele gücü yüksek, karakterli ve hedeflerine inanan bir takım oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyor, 2026-2027 sezonunun kulübümüz ve Malatya'mız adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyoruz" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurt Spor 2026-2027 Sezonuna Başladı - Son Dakika

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