Malatya Yeşilyurt Spor\'dan Koray Uzun Transferi

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında deneyimli stoper Koray Uzun'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İskenderunspor forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Uzun ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, yeni transfer Koray Uzun'a sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileyerek, anlaşmanın kulüp ve futbolcu adına hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA