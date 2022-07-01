Malatyalı boksör Fırat'ın Türkiye Şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
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Malatyalı boksör Fırat'ın Türkiye Şampiyonluğu sevinci

01.07.2022 14:52
Malatyalı boksör Fırat'ın Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Türkiye Üst Minikler Boks Türkiye Şampiyonasında 60 kilogramda yarışan Malatyalı Boksör Ayla Fırat, Boks Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üst Minikler Boks Türkiye Şampiyonasında 60 kilogramda yarışan Malatyalı Boksör Ayla Fırat, Boks Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurum'da 24 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan ve 57 ilden 588 erkek sporcu, 223 bayan sporcunun katıldığı, Türkiye Üst Minikler Bay-Bayan Türkiye Boks Şampiyonasında Malatyalı sporcu Ayla Fırat kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Sporcumuz Ayla Fırat'ı başarısından dolayı kutluyorum. Bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıların devamının geleceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu şampiyonlukta emeği geçen antrenörünü, ailesini ve kendisini tebrik ediyorum" dedi. - MALATYA

YORUMLAR
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Babadan kıza şampiyonluğa Babadan kıza şampiyonluğa Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen
Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı boksör Fırat'ın Türkiye Şampiyonluğu sevinci - Son Dakika

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