Malazgirt Zaferi Tırmanışı Süphan Dağı'nda - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi Tırmanışı Süphan Dağı'nda

Malazgirt Zaferi Tırmanışı Süphan Dağı\'nda
04.08.2025 16:16
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Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı için tırmanış, Süphan Dağı'nda 23-25 Ağustos'ta yapılacak.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı, Süphan Dağı'nın zirvesinde anılacak. 40 kişilik kontenjanla sınırlı tırmanış için başvurular 15 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "26 Ağustos Malazgirt Zaferi Anma Tırmanışı", bu yıl da Süphan Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek. 23-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak etkinlik için başvurular başladı. Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve yoğun ilgi görmesi beklenen tırmanış, Muş'un Malazgirt ilçesi üzerinden Süphan Dağı'nın kuzeybatı rotasında yapılacak. Katılımlar 40 kişilik kontenjanla sınırlı tutulurken, başvurular 15 Ağustos 2025 saat 15.00'e kadar Dijital Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacak.

Toplanma noktası Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak belirlenirken, olumsuz hava şartlarına karşı alternatif tırmanış tarihi 25 Ağustos olarak duyuruldu. Ulaşım konusunda sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanabilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Çağlayan, tırmanışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Malazgirt Zaferi, milletimizin Anadolu'daki varlığını perçinleyen bir dönüm noktasıdır. Her yıl Süphan Dağı'nın zirvesinde bu tarihi coşkuyu yaşamak, genç dağcılarımıza hem milli bir bilinç hem de doğayla bütünleşme fırsatı sunuyor. Bu yıl da teknik güvenlik ön planda tutulacak ve sadece gerekli şartları sağlayan sporcularla tırmanış gerçekleştirilecektir" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Basın Kurulu Üyesi Fırat Demir ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu tırmanış sadece bir sportif faaliyet değil, aynı zamanda tarihe saygı duruşudur. Süphan Dağı'nın zorlu ama etkileyici rotasıyla birlikte, katılımcılar hem fiziksel hem de manevi bir yolculuğa çıkacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları güvenli, disiplinli ve anlam yüklü bir etkinlik bekliyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malazgirt Zaferi Tırmanışı Süphan Dağı'nda - Son Dakika

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