Manchester City, Aston Villa'ya Yenildi - Son Dakika
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Manchester City, Aston Villa'ya Yenildi

Manchester City, Aston Villa\'ya Yenildi

Manchester City, Aston Villa'ya 2-1 kaybederek 6. mağlubiyetini aldı. Puanları 27'de kaldı.

21.12.2024 17:56
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İngiltere Premier Lig'de son 2 ayda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Manchester City, ligin 17. haftasında da Aston Villa'ya 2-1 kaybetti.

Premier Lig'in 17. haftasının açılış maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester City ile karşılaştı. İlk yarıyı Jhon Duran'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da Morgan Rogers ile bir gol daha buldu. Konuk ekip 90. dakikada Foden ile farkı 1'e indirirken kalan dakikalarda başka gol olmadı. Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip zorlu rakibini mağlup ederek ligde puanını 28'e çıkardı. City ise 27 puanda kaldı.

Ligde üst sıralarda yer alan ve şampiyonluk iddiası olan takımlarla oynadığı karşılaşmaları kaybeden Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 içerisinde yer alıyor.

City'den 8 maçta 20 puan kaybı

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, ligde 6. mağlubiyetini yaşadı. Lige 9 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Manchester ekibi, son maçlarda ise zirvenin uzağında kaldı. 30 Ekim'de Tottenham ile oynanan Lig Kupası yenilgisiyle üst üste 5 mağlubiyet alan City, Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil son 12 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Maviler, ligde son 2 maçında rakiplerine boyun eğdi. Kasım ayının ilk haftasından itibaren bu süreçte 20 puan kaybı yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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