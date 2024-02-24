Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti

Manchester City, deplasmanda Bournemouth\'u 1-0 mağlup etti

Premier Lig'in 26. haftasında oynanan maçta Manchester City, Bournemouth'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında lider Liverpool ile arasındaki farkı korudu. Golü 24. dakikada Philip Foden attı. Milli futbolcu Enes Ünal ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.

24.02.2024 22:53
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 26. haftasındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Philip Foden kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 59'ya çıkaran Manchester City, puan cetvelinde ikinci sırada yer alırken, lider Liverpool ile de 1 puanlık farkı korudu.

Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 88. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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