Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı

10.05.2022 17:45
Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.


YORUMLAR
500
Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar Pep Guardiola, Haaland transferi hakkında konuştu. Pep Guardiola, Haaland transferi hakkında konuştu.

Borussia Dortmund, Erling Haaland, Manchester, 1 Temmuz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında taranarak katledilmişti! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:52:55. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement