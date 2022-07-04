Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manchester City, Kalvin Phillips'i renklerine bağladı - Son Dakika

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