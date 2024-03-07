Manchester City, Kopenhag\'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi 5. dakikada Akanji'nin golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Alvarez'in golüyle farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibi, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi. 45+3. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla Manchester City, soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, mücadeleyi 3-1 kazanan İngiliz ekibi çeyrek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leipzig'e beraberlikle yetindi ve tur atladı. Milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya 90-80 yenildi. Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi. Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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