Norveç'te Erling Haaland krizi! Kritik maçlarda kadroda olmayacak - Son Dakika
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Norveç'te Erling Haaland krizi! Kritik maçlarda kadroda olmayacak

21.03.2023 15:33

Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland, kasık sakatlığı nedeniyle ülkesi Norveç'in EURO 2024 elemelerinde oynayacağı kritik karşılaşmaların kadrosundan çıkartıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde İspanya ve Gürcistan ile karşılaşacak Norveç'te Erling Haaland depremi yaşanıyor.

2 MAÇTA DA OYNAYAMAYACAK

Manchester City forması altında harika bir sezon geçiren Erling Haaland kasık sakatlığı nedeniyle milli formayı giyemeyecek. Norveçli futbolcu, ülkesinin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan mücadelelerinin kadrosundan çıkarıldı.

37 MAÇTA 42 GOL ATTI

Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 37 karşılaşmada forma giydi. Norveçli futbolcu, bu mücadelelerde 42 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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Erling Haaland, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveç'te Erling Haaland krizi! Kritik maçlarda kadroda olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç'te Erling Haaland krizi! Kritik maçlarda kadroda olmayacak - Son Dakika
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