Altyapısından yetiştiği Manchester City ile tüm kulvarlarda 182 maça çıkan ve 52 gol atan Foden, Premier Lig ve Lig Kupası'nda 4'er, Federasyon Kupası'nda ise bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi - Son Dakika

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