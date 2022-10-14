Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi - Son Dakika
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Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi

14.10.2022 21:22
Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Phil Foden ile sözleşme yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Phil Foden ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Manchester City ile tüm kulvarlarda 182 maça çıkan ve 52 gol atan Foden, Premier Lig ve Lig Kupası'nda 4'er, Federasyon Kupası'nda ise bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

Manchester, Spor, Son Dakika

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