Manchester City, Tottenham'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester City, Tottenham'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi. Kevin de Bruyne ve Erling Haaland'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan City, 8 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.

15.05.2024 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi.

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışında olan Manchester City, erteleme maçında Tottenham deplasmanına çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 51. dakikasında ceza sahası içerisinde hızlı paslaşmalar yapan City'de Kevin de Bruyne son çizgiden çevirdiği topu Erling Haaland kale önünde topu ağlara gönderdi. Londra ekibinin atağında kaleci Ederson, kale önünde Romero ile çarpışarak sakatlık geçirdi ve daha sonrasında kaleyi Ortega'ya devretti. Tottenham, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken kaleci Romero birçok net pozisyonda gole izin vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen City atağında Jeremy Doku, ceza sahası içerisinde Pedro Porro'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Norveçli golcü Haaland, topu ve kaleci Vicario'yu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmazken konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 88'e yükselen Manchester City, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi. Tottenham deplasmanında son 4 sezonda sahadan mağlubiyetle ayrılan Pep Guardiola, bu kötü gidişata son verdi.

Maviler, son hafta West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal da sahasında Everton ile karşılaşacak. Bu iki mücadele de 19 Mayıs Pazar TSİ 18.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Manchester, Tottenham, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Tottenham'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Manchester City, Tottenham'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement