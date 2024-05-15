Manchester City, Tottenham'ı mağlup ederek liderliği garantiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester City, Tottenham'ı mağlup ederek liderliği garantiledi

Manchester City, Tottenham\'ı mağlup ederek liderliği garantiledi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi. Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın attığı gollerle galibiyeti sağlayan Manchester City, şampiyonluk için avantajlı bir konuma geçti. Son haftada West Ham United'ı konuk edecek olan Manchester City, liderliği koruyarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

15.05.2024 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi.

Son üç yılın şampiyonu Manchester City'de Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, 51. dakikada Tottenham deplasmanında takımını 1-0 öne geçirdi.

Norveçli futbolcu, 90+1. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve maç da Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada Manchester City'nin kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Maçın 69. dakikasında yerini Stefan Ortega'ya bırakan Ederson, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Ortega ise maça girdikten sonra yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri atan Haaland, 27 golle gol krallığı yarışında son haftaya girilirken zirvede yer alıyor. Haaland'ın gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Cole Palmer'ın (Chelsea) ise 21 golü var.

Premier Lig'de son hafta öncesinde, lider Manchester City'nin 88, ikinci sıradaki Arsenal'in ise 86 puanı bulunuyor.

Şampiyonu genel averaj belirleyebilir

Premier Lig'de şampiyonu genel averaj belirleyebilir.

Ligde şampiyonluk için puan eşitliğinde iki takım arasındaki maçlara değil genel averaja bakılıyor.

Zirvedeki iki takımın aynı puana sahip olması durumunda şampiyonu sırasıyla genel averaj, atılan gol sayısı ya da iki takım arasındaki maçların sonuçları belirleyecek.

Arsenal, son haftaya +61, Manchester City ise +60 averajla giriyor. Atılan gol sayısı bakımından Manchester City'nin Arsenal'e 4 farkla (93-89) üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında ise Arsenal avantajlı konumda.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin son haftasında maçlar, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Lider Manchester City, son haftada West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal ise Everton'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA

West Ham United, Erling Haaland, Manchester, Tottenham, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Tottenham'ı mağlup ederek liderliği garantiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Manchester City, Tottenham'ı mağlup ederek liderliği garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement