Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor

16.05.2022 17:00

Ronaldo'nun yeni rotası Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG olabilir. Ronaldo, Manchester United'da bu sezon takım olarak beklentilerin uzağında kaldı. PSG'nin göz hapsine aldığı başarılı futbolcu, Messi ile aynı formayı giymeye çok yakın. İki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde beraber oynatmak isteyen Paris ekibi, bu isteğine ulaşmaya hiç olmadığı kadar yakın.

Bu sezon beklentilerin uzağında kötü bir sezon geçiren Manchester United'da sürpriz ayrılıklar yaşanacak gibi gözüküyor. Fransız basını gündemi sarsacak bir transfer iddiasında bulundu. Paris Saint-Germain, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen Fransız ekibi Messi ile Ronaldo'yu aynı kadroda görmek istiyor.

RONALDO FRANSA YOLCUSU

Fransız basınındaki habere göre, Eski İngiliz milli futbolcu Paul Merson, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılacağını iddia etti. Paul Merson, Paris Saint-Germain'in Cristiano Ronaldo'ya ilgisi hakkında, " PSG'yi Ronaldo için bir şans olarak görüyorum, çünkü kısa vadede Mbappe'nin yerine geçebilir. PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ronaldo da bu yarışmada güvenli bir bahis. Goller atıyor, forma satıyor ve bunların hepsini Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Fransız Ligi PSG için kolay ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklanabilirler." ifadelerine kullandı.

"RONALDO VE MESSİ'Yİ AYNI TAKIMDA GÖREBİLİRİZ"

Paul Merson ayrıca, duyum aldığı kaynak Sportskeeda'ya dayandırdığı bilgilerine göre, "Belki gelecek sezon tüm zamanların en iyilerinden ikisi olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda görebiliriz." diyerek Paris temsilcisin 37 yaşındaki süper stara olan ilgisi için transferde somut adımlara geçtiğini de belirtti.

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Son Dakika Spor Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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