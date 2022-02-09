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Manchester United, lig sonuncusu Burnley'i geçemedi - Son Dakika

Manchester United, lig sonuncusu Burnley'i geçemedi

09.02.2022 01:58
Manchester United, lig sonuncusu Burnley'i geçemedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'le 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'le 1-1 berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında Manchester United, Turf Moor Stadı'nda ligde son sırada bulunan Burnley'e konuk oldu.

Konuk takım Manchester United 18. dakikada Pogba'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım Burnley Rodriguez'in 47. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester United 39 puanla 5. sıradaki yerini korurken, Burnley 14 puanla 20 takımın mücadele ettiği ligde son sırada yer aldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Burnley, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester United, lig sonuncusu Burnley'i geçemedi - Son Dakika Spor


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