Manchester United, lig sonuncusu Burnley'i geçemedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'le 1-1 berabere kaldı.
Ligin 24. haftasında Manchester United, Turf Moor Stadı'nda ligde son sırada bulunan Burnley'e konuk oldu.
Konuk takım Manchester United 18. dakikada Pogba'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım Burnley Rodriguez'in 47. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla, Manchester United 39 puanla 5. sıradaki yerini korurken, Burnley 14 puanla 20 takımın mücadele ettiği ligde son sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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