Manchester United, Liverpool\'u 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi

İngiltere FA Cup Çeyrek Final maçında Manchester United, uzatmalara giden maçta Liverpool'u 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
FA Cup Çeyrek Final mücalelesinde Manchester United, Old Trafford'da Liverpool ile karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında Scott McTominay, perdeyi açan isim olurken, konuk ekip Alexis Mac Allister ve Mohamed Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Manchester ekibi 87. dakikada Antony'nin golüyle maçta eşitliği sağlarken, bu golle uzatmalara gidildi. Liverpool, 105. dakikada Harvey Elliott'ın golüyle yeniden öne geçerken Marcus Rashford 112'de skoru 3-3'e getirdi. Uzatmaların son dakikasında hızlı gelişen Manchester atağında Garnacho'dan aldığı pasla topu ağlara gönderen Diallo, takımını öne geçirirken gol sevincinde formasını çıkardığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred attı.
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