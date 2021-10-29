Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor

Manchester United'ın kötü gidişatı taraftarı isyan ettirdi. Son olarak Liverpool'a karşı 5-0'lık tarihi bir hezimet yaşayan Kırmızı Şeytanlar'da bir taraftar yaşadığı büyük üzüntünün ardından harekete geçti.

SİNİR VE STRESTEN SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Kırmızı Şeytanlar'ın Andrew Tryan isimli taraftarı tarihte benzeri olmayan bir sebepten dolayı kulübü mahkemeye veriyor. Tryan sinir ve stresten dolayı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.