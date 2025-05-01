Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao ile Manchester United karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester United, 3-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro, 37. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, ilk yarının bitimine saniyeler kala 45. dakikada yine Bruno Fernandes kaydetti.

Bilbao'da Dani Vivian, karşılaşmanın 35. dakikasında Hojlund'a yaptığı müdahale sonucu bariz gol şansını engellemekten dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Manchester United'ın ev sahipliğinde oynanacak.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Bruno Fernandes, attığı gollerle birlikte Avrupa Ligi tarihinde eleme turlarında 30'dan fazla gol katkısı (19 gol, 12 asist) sağlayan ilk oyuncu oldu.

TOTTENHAM DA RAHAT KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk ayağının bir diğer maçında Tottenham Hotspur ile Bodo Glimt karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Tottenham, 3-1'lik skorla kazanarak final yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri henüz maçın 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Madison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti. Bodo Glimt'in tek golü 83. dakikada Ulrik Saltnes ile geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Bodo Glimt'in sahasında oynanacak.