Manchester United, Wout Weghorst'u kadrosunda tutmayacak - Son Dakika
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Manchester United, Wout Weghorst'u kadrosunda tutmayacak

16.05.2023 20:38

Premier Lig devi Manchester United, istenilen performansı veremeyen Wout Weghorst'u gelecek sezon için kadrosunda tutmama kararı aldı. Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi. Weghorst, Manchester United'da 28 maçta 2 gol atıp 3 asist yaparken, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde 18 maçta 9 gol kaydetmişti.

Premier Lig devi Manchester United, istenen performansı veremeyen Wout Weghorst'u gelecek sezon için kadrosunda tutmama kararı aldı.

BURNLEY, KUCAK AÇTI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası İngiliz devine transfer olan Weghorst, Manchester United'da 28 maçta süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist yapabildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı forma altında 18 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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