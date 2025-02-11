Manisa Basket, Aliağa Petkimspor'u Yenerek Düşme Hattından Kurtuldu

Spor

BASKETBOL Süper Ligi'nde önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 89-80 yenmeyi başaran Manisa Basket düşme hattından sıyrıldı. Ligde son iki deplasman maçını kazanmayı başaran Manisa temsilcisi 5 galibiyete ulaşarak nefes aldı. Bitime 12 maç kala düşme hattındaki Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket'i puan tablosunda altında tutmayı başaran Manisa Basket milli araya mutlu girdi. Manisa ekibinde maçta 23 sayı, 7 ribaund, 6 asistlik müthiş performans sergileyen Fabian White Jr, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16'ncı maçında çift haneli skorlara ulaştı.