Manisa Basket, İspanya'da UCAM Murcia ile İlk Maçına Çıkıyor

Spor

MANİSA,

BASKETBOLDA geçen sezon ilk defa FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına kalan Manisa Basket, yarın H Grubu'nda ilk hafta maçında UCAM Murcia'yla İspanya'da karşılaşacak. Palacio de los Deportes'teki maç saat 21.30'da start alacak. Yeni sezon öncesi yönetimi, adı, renkleri, logosu ve tüm kadrosu değişen Manisa Basket, Ozan Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine getirilen Ertuğ Tuzcukaya yönetimindeki ilk maçına İspanya'da çıkacak. İspanya'nın Avrupa basketbolundaki köklü ekiplerinden Murcia, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Final Four oynamayı başardı.