Manisa BBSK karatede fırtına gibi esiyor - Son Dakika
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Manisa BBSK karatede fırtına gibi esiyor

04.07.2022 10:48
Manisa BBSK karatede fırtına gibi esiyor

Manisa BBSK Karate Takımı İzmir'de gerçekleştirilen ve 2 gün süren İzmir İller arası Karate Turnuvasının sadece ikinci gününe katılarak takım halinde ikincilik elde etti.

Manisa BBSK Karate Takımı İzmir'de gerçekleştirilen ve 2 gün süren İzmir İller arası Karate Turnuvasının sadece ikinci gününe katılarak takım halinde ikincilik elde etti.

İzmir Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Milli Birlik Günü Karate Turnuvası 9 İl 19 Kulüp 600 sporcu ile 2-3 Temmuz tarihleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi Spor salonunda düzenlendi. İki gün süren İller arası Karate Şampiyonasında, Manisa BBSK Karate Takımı ilk gün Manisa İl birinciliği dolayısı ile turnuvaya katılamayıp sadece ikinci gün Ümit Genç ve Büyükler kategorilerinde 17 sporcu ile katılım gösterdi. Turnuvada 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazanan Manisa BBSK kulüpler sıralamasında 19 kulüp arasından ikinci kulüp olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Manisa BBSK Karate Takımı antrenörü Ali Eşsiz, "Madalya alan alamayan tüm öğrencilerimizi ve onları bugüne kadar yetiştiren ailelerine tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK karatede fırtına gibi esiyor - Son Dakika

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