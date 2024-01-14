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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. İkinci devrenin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacaklar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji\'ne konuk olacak
14.01.2024 - 10:59,
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MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde mücadele etmeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor,  yarın ikinci devrenin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Manisa ekibi ligde ilk yarıda 15 maçta 8 galibiyet elde etti. Bahçeşehir Koleji'nin de 7 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak - Son Dakika
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