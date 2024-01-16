 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. Son 4 dakikaya geride giren Manisa temsilcisi, 15-2'lik seri yakalayarak galibiyete ulaştı. Russell'ın 23 sayısıyla başrolü oynadığı maçta, Manisa Büyükşehir Belediyespor başantrenörü Hakan Demir, takımının ikinci zaferini elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji\'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti
16.01.2024 - 13:09,
Abone Ol

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük sevinç yaşadı.

Son 4 dakikaya 76-66 geride giren Manisa temsilcisi, 15-2'lik seri yakalayıp galibiyete uzandı. Yeşil-beyazlıların ABD'li guardı Russell, 23 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Demir, geçen haftaki Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından takımın başında yer aldığı 2'nci maçta da zafer elde etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Manisa, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement