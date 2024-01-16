Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji\'ni son saniye üçlüğüyle mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'ın son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük sevinç yaşadı.
Son 4 dakikaya 76-66 geride giren Manisa temsilcisi, 15-2'lik seri yakalayıp galibiyete uzandı. Yeşil-beyazlıların ABD'li guardı Russell, 23 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Demir, geçen haftaki Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından takımın başında yer aldığı 2'nci maçta da zafer elde etti.
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