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Manisa Büyükşehir Belediyespor, BCM Gravelines'i mağlup etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, BCM Gravelines'i mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 4. maçında BCM Gravelines'i deplasmanda 80-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Daron Fatts Russell 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile oynadığı maçta takımına liderlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, BCM Gravelines\'i mağlup etti
25.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:16
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 4'üncü maçında BCM Gravelines ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 80-73'lük skorla muhteşem bir galibiyete imza attı. Yeşil-beyazlılar çeyrek finale çıkma şansını son iki maça taşımayı başardı.

Potanın Tarzanları, Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk 5 dakikada skor bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım 9-5 geriye düştü. Periyodun son 5 dakikasında ise 3 sayı çizgisinin gerisinden Daron Fatts Russell ve James Anderson ile pota altında da Ege Arar'la etkili olan yeşil-beyazlı takımın çeyrek sonunda 17-16'lık üstünlüğü oluştu. İlk periyodun son bölümünde oyuna dahil olan John Roberson da uzun bir aranın ardından formasına kavuştu. İkinci periyotta skor bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım, soyunma odasına 44-34 geride girdi.

Üçüncü periyotta tüm saha içi isabetlerini 3 sayı çizgisinin gerisinden bulan Potanın Tarzanları, 14 sayıya kadar geriye düştüğü skoru final periyoduna girilirken 5 sayıya kadar indirmeyi başardı: 65-60. Üçüncü periyotta Fatts Russell'dan 3, Pako Cruz ve James Anderson'dan 2'şer 3 sayı isabeti bulundu.

Son periyotta Gravelines 8 sayıda tutuldu

Adım adım farkı eriten Potanın Tarzanları, final periyodunda Ryan Luther, Fatts Russell, Pako Cruz ve Emanuel Terry ile etkili oldu. Final periyodunda bitime 4.40 süre kala Ryan Luther'ın isabetiyle 69-69'luk eşitliği yakalayan yeşil-beyazlı takım, 3.54 süre kala Emanuel Terry ile bulduğu isabetle ilk periyodun ardından ilk kez öne geçti: 69-71. Son dakikalarda sert savunmasını sürdüren Manisa BBSK, karşılaşmadan 80-73'lük skorla galibiyetle ayrıldı. Potanın Tarzanları, son periyotta rakibini 8 sayıda tuttu. Karşılaşmayı yüzde 53.85 şut isabetiyle tamamlayan Tarzanlar, 26'da 14'le 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek bir isabet yakaladı. Manisa BBSK ayrıca, ribauntlarda da 36'ya 26'lık üstünlükle maçı tamamladı.

Daron Fatts Russell 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Pano Cruz 16 sayı, 9 asist, Ryan Luther 14 sayı, James Anderson 9 sayı, Emanuel Terry 7 sayı, 8 ribaunt, Ege Arar ve Mustafa Baki Görür 6'şar sayı, John Roberson ve Dorukhan Engindeniz de 2 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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