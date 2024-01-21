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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olarak Başantenör Hakan Demir'in 3. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Takım, Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ettikten sonra Galatasaray karşısında mağlup oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Gravelines'e konuk olacak ve ligde Samsunspor deplasmanında ter dökecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray\'a mağlup oldu
21.01.2024 - 11:44,
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MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Başantenör Hakan Demir, takımın başında çıktığı 3'üncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87, Bahçeşehir Koleji'ni ise 81-78 mağlup eden yeşil-beyazlılar bu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Manisa temsilcisi seyircisi önünde Çağdaş Bodrum Spor'dan sonra Galatasaray'a da mağlup olmaktan kurtulamadı. Hafta içinde FIBA Europe Kupası'nda Fransa ekibi Gravelines'e konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde ise Samsunspor deplasmanında ter dökecek.

Kaynak: DHA
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