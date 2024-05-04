Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka\'ya mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında P. Karşıyaka'ya 80-98 mağlup oldu. Maçın detayları ve skorlar...

04.05.2024 17:32  Güncelleme: 17:46
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı P. Karşıyaka'ya 80-98 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 20, Luther 17, Terry 14, Russell 13, Sinan 8, Ege 6, Barış 2, Anderson, Mustafa, Dorukhan, Kaan, Ayberk

P. Karşıyaka: McCollum 30, Wittorio Brown 23, Martin 14, Jaylon Brown 8, Hakan 8, Furkan 6, Deniz 3, Thomas 3, Demircan 3, Mert, Kenan, Efe

1. Periyot: 24-26 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 40-50 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 67-71 (P. Karşıyaka lehine) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka'ya mağlup oldu - Son Dakika

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