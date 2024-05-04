Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka\'ya mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı P. Karşıyaka'ya 80-98 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 20, Luther 17, Terry 14, Russell 13, Sinan 8, Ege 6, Barış 2, Anderson, Mustafa, Dorukhan, Kaan, Ayberk
P. Karşıyaka: McCollum 30, Wittorio Brown 23, Martin 14, Jaylon Brown 8, Hakan 8, Furkan 6, Deniz 3, Thomas 3, Demircan 3, Mert, Kenan, Efe
1. Periyot: 24-26 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 40-50 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 67-71 (P. Karşıyaka lehine) - MANİSA
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