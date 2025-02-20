Manisa'da Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa'da Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Sona Erdi

Manisa\'da Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Sona Erdi

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği sonuçlandı, kazanan okullar belirlendi.

20.02.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Gediz Spor Salonu'nda farklı kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okullar belli oldu. Zekanın ve stratejinin ön planda olduğu satranç müsabakalarında sporcular, her hamlelerini büyük bir titizlikle yaparak şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Genç kızlar kategorisinde birinci Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, ikinci Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi, üçüncü Nihal Akçura Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü ise Akhisar Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi oldu.

Satranç Genel İl Birinciliği'nde Manisa Fen Lisesi birincilik elde ederken, Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi ikinci, Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi üçüncü ve Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız kızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olurken, Özel Manisa Ülkem Ortaokulu ikinci, Özel İzmir Türk Koleji Ortaokulu üçüncü ve Özel Manisa Düşünür Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız Genel İl Birinciliği'nde Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu birinci, Özel Akhisar Koleji Ortaokulu ikinci, Milli Egemenlik Ortaokulu üçüncü ve Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük kızlar kategorisinde 50. Yıl Ortaokulu birinciliği kazanırken, Milli Egemenlik Ortaokulu ikinci, Şadi Turgutlu Ortaokulu üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçükler Genel İl Birinciliği'nde ise Özel Manisa Bahçeşehir Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Cemal Ergün Ortaokulu üçüncü ve Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Birincilik elde eden okullar, grup müsabakalarına katılma hakkı kazanarak Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, manisa, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.