Manisa'da sutopu heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da sutopu heyecanı başladı

19.06.2022 12:37
Manisa'da sutopu heyecanı başladı

Sutopu Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar 1.Lig 2.Devre ve U15 Erkekler 2.Lig Grup ve final müsabakaları Manisa'da başladı.

Sutopu Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar 1.Lig 2.Devre ve U15 Erkekler 2.Lig Grup ve final müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda 3 gün sürecek olan müsabakalarda oynanan ilk maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Kadınlarda Galatasaray, Dalton Koleji, ODTÜ ve Adalar Su Sporları kulüpleri yer alıyor. Erkeklerde ise Manisa Su Sporları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 35 Sutopu Yüzme, Selçuklu Belediyesi ve Dalton Koleji kulüpleri yer alıyor.

Müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak su sporları konusunda önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Çok iyi tesislere ve alt yapıya sahibiz. Türkiye'de sayılı havuzlardan biri de ilimizdedir. Bu yüzden önemli organizasyonlarda Manisa tercih ediliyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Büyük organizasyonların burada olması da Manisa'yı tanıtmada önemli rol oynuyor. Tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize iyi bir müsabaka geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da sutopu heyecanı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da sutopu heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement