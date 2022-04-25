Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

25.04.2022 14:17
Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 7 üniversiteden 73 sporcu katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, müsabakalarda kadınlarda 7, erkeklerde ise 6 takımın mücadele edeceğini belirtti.

Teniste tesis ve altyapı noktasında her geçen gün daha iyi noktaya geldiklerini vurgulayan Kaya, "Üniversiteler arası tenis 1. Lig müsabakaları da ilçemizde ilk kez düzenleniyor." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da "spor şehri" olma yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

Daha önce tenis ve oryantiring müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Selçuk, "Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce sporcuyu ağırladık. Üniversiteler arası 1. lig müsabakalarını da ilk kez düzenliyoruz. İnşallah ilçemize gelen sporcularımızı da en iyi şekilde misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona Boğaziçi Üniversitesinden katılan Yağız Kuş, Manisa'daki 1. Lig müsabakalarını kazanıp Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tenis Antrenörü Pero Duygu Dumangöz de ilçede tenis için güzel bir altyapı bulduklarını belirterek, "Çok güzel bir ambiyansla karşılaştık. Daha önce Samsun ve Marmaris'te tenis organizasyonlarına katıldık. Demirci, gördüklerimiz arasında en iyilerden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı
Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı
Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı
Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı
Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

YORUMLAR
500
'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor

Üniversiteler, Demirci, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:39:11. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement