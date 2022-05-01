Manisa FK'da Turgay Altay ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktör Turgay Altay ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.