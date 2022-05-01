Manisa FK'da Turgay Altay ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Manisa FK'da Turgay Altay ile yollar ayrıldı

01.05.2022 21:31
Manisa FK'da Turgay Altay ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktör Turgay Altay ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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Spor Toto, Bursaspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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