Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor

21.04.2022 11:35
Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u evinde 3-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off inancını korudu.

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u evinde 3-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off inancını korudu.

Geçen hafta deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybederek avantajını yitiren siyah-beyazlılar bu galibiyetle yeniden umutlandı. Teknik direktör Turgay Altay, Balıkesirspor galibiyetini değerlendirdi. Son topa kadar Play-Off hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Altay, "Bu tip maçların psikolojisini kaldırmak hem de taktiksel oyun disiplinini sağlamak kolay değil. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim ama puan olarak son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği ve kültürü bunu gerektiriyor" cümlelerini kullandı.


- Manisa
YORUMLAR
500
Manisa FK-Balıkesirspor maçının ardından Manisa FK-Balıkesirspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0

Balıkesirspor, Spor Toto, Play Off, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:12 6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement