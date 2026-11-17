Manisa FK, Pendikspor maçı öncesi El Maestro yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde sürdürdü. Isınmayla başlayan antrenman dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi, takım yarın çalışacak.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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